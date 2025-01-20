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Стартовало голосование во втором туре премии «Народное признание»

Голосование во втором туре Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» стартовало. Отдать свои голоса можно до 21 февраля.

Стартовало голосование во втором туре премии «Народное признание». Фото: ПАИ

Во второй тур голосования прошли тройки лучших:

Номинация «Открытие»:

– Гостиница «Порхов»

– Фитнес-студия в Дедовичах

– Лавандовая ферма «В цвету».

Номинация «Наша марка»:

– «Деревенский разносол»;

– «Молочные продукты Пушиногорья»;

– «Красное Знамя».

Номинация «Сервис»:

– Магазин флористики и декора «Поле чудес» в Себеже;

– Детский медицинский центр «Здоровый ребёнок»;

– Салон маникюра Екатерины Богдановой в Бежаницах.

Номинация «Бизнесмен года»:

– Семейная династия Мулинских из Себежского района;

– Дмитрий Адамович;

– Алексей Яковлев.

Номинация «Рекорд»:

– Команда «Спасатель-Псков»;

– Варвара Никифорова;

– Федерация практической стрельбы Псковской области.

Номинация «Поступок»:

– Поисковый отряд «След» из Великих Лук;

– Инспектор Госавтоинспекции из Великолукского района Юрий Степанов;

– Семён Жильцов.

Номинация «Талант»:

– Народный самодеятельный хореографический коллектив «Русские узоры»;

– Образцовый хореографический ансамбль «Мозаика»;

– Образцовый молодежный коллектив «Забава» из Великолукского района.

Номинация «Призвание»:

– Поисковая общественная организация «След «Пантеры»;

– Елена Ильина;

– Ириния Сотченкова.

Номинация «Инициатива»:

– ТОС «Старый дворик» из Переслегино;

– Поисковый отряд «След»;

– Книга бежаницких школьников о родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Номинация «Событие»:

– «Курган Дружбы – 2024»;

– Ралли «Пушкинские Горы – 2024». Заключительный этап Кубка России по ралли;

– Военно-историческая реконструкция «Дорога жизни» в Невеле.

Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.

Победителей назовут в десяти номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».

Второй этап голосования за номинантов пройдёт с 20 января по 21 февраля. Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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