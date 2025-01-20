Стартовало голосование во втором туре премии «Народное признание»
Голосование во втором туре Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» стартовало. Отдать свои голоса можно до 21 февраля.
Во второй тур голосования прошли тройки лучших:
Номинация «Открытие»:
– Гостиница «Порхов»
– Фитнес-студия в Дедовичах
– Лавандовая ферма «В цвету».
Номинация «Наша марка»:
– «Деревенский разносол»;
– «Молочные продукты Пушиногорья»;
– «Красное Знамя».
Номинация «Сервис»:
– Магазин флористики и декора «Поле чудес» в Себеже;
– Детский медицинский центр «Здоровый ребёнок»;
– Салон маникюра Екатерины Богдановой в Бежаницах.
Номинация «Бизнесмен года»:
– Семейная династия Мулинских из Себежского района;
– Дмитрий Адамович;
– Алексей Яковлев.
Номинация «Рекорд»:
– Команда «Спасатель-Псков»;
– Варвара Никифорова;
– Федерация практической стрельбы Псковской области.
Номинация «Поступок»:
– Поисковый отряд «След» из Великих Лук;
– Инспектор Госавтоинспекции из Великолукского района Юрий Степанов;
– Семён Жильцов.
Номинация «Талант»:
– Народный самодеятельный хореографический коллектив «Русские узоры»;
– Образцовый хореографический ансамбль «Мозаика»;
– Образцовый молодежный коллектив «Забава» из Великолукского района.
Номинация «Призвание»:
– Поисковая общественная организация «След «Пантеры»;
– Елена Ильина;
– Ириния Сотченкова.
Номинация «Инициатива»:
– ТОС «Старый дворик» из Переслегино;
– Поисковый отряд «След»;
– Книга бежаницких школьников о родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне.
Номинация «Событие»:
– «Курган Дружбы – 2024»;
– Ралли «Пушкинские Горы – 2024». Заключительный этап Кубка России по ралли;
– Военно-историческая реконструкция «Дорога жизни» в Невеле.
Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.
Победителей назовут в десяти номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».
Второй этап голосования за номинантов пройдёт с 20 января по 21 февраля. Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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