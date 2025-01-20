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Много жира и сахара: Псковская область оказалась на 51-м месте по качеству питания

Псковская область находится на 51-м месте в России по качеству питания. Такие данные приводятся в рейтинге, составленном экспертами проекта «Если быть точным».

Фото: ПАИ

Специалисты выяснили, что большую часть энергии (41,1%) псковичи получают из потребляемых жиров. Это достаточно высокий показатель, констатируют эксперты. Ещё 13,8% калорий жители региона получают в результатет потребления сахара. В среднем по России сахар составляет 12% энергетической ценности рациона (при норме 10%).

На каждую тысячу калорий в сутки у жителей Псковской области приходится по 2,5 грамма соли — при общей норме потребления соли за день в 5 граммов.

С этими результатами регион вошёл в группу С со «средней выраженностью проблемы» с питанием. Всего групп пять — от А к D, где С — «золотая середина».

Наиболее сбалансированно питаются жители Дагестана, Чувашии и Чечни. Питание там «бедное», то есть по сравнению с другими регионами там потребляют мало насыщенных жиров и животного жира, но рацион при этом сбалансированный, разнообразный, а потребление мяса — в умеренных количествах. Сбалансированный рацион также у жителей Севастополя, Самарской области, Санкт-Петербурга и Пермского края.

Самый нездоровый рацион у жителей Мордовии. Там едят слишком много соли: почти 7 кг в год при средних по России 3 кг в год. В регионе также получают рекордный по России процент энергии из сахара — 17%.

Плохо питаются в Карелии, Ивановской области, Бурятии, Забайкальском крае, Еврейской автономной области и Тыве. В Карелии и Ивановской области едят много соли и жира. На тарелках жителей Бурятии, Тывы, Забайкальского края и Еврейской автономной области вдобавок ко всему не хватает фруктов.

Несбалансированный рацион также отмечен в Подмосковье, Смоленской, Орловской, Калужской, Нижегородской, Тамбовской областях. Плохо питаются в Алтайском крае, Амурской, Пензенской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской областях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Во всех этих регионах в пищу употребляется слишком много жира и соли.

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