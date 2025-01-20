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Общество

60-е место занимает Псковская область по уровню преступности среди регионов России

60-е место из 85 занимает Псковская область по уровню преступности среди регионов России, следует из рейтинга, составленного РИА Новости.

Фото: ПАИ

В 2024 году на 10 тысяч жителей в Псковской области зафиксировано 158,4 преступления. По сравнению с 2023 годом рост составил 3,3%. Особо тяжких преступлений в 2024 году в регионе произошло 49. По сравнению с 2023 годом их количество снизилось на 1,6%.

Лидером рейтинга стала Чеченская Республика, где в 2024 году было зарегистрировано всего 17 преступлений на 10 тысяч жителей, при общероссийском уровне 131 преступление на 10 тысяч человек. Второе и третье места занимают Республика Ингушетия (37 преступлений на 10 тысяч жителей) и Республика Дагестан (43 преступления).

Самый высокий уровень преступности - в Республике Карелии, Ненецком автономном округе и Республике Алтай. В прошлом году в этих регионах зарегистрировано более 200 преступлений на 10 тысяч жителей (215, 208 и 203 соответственно).

Если говорить о количестве тяжких и особо тяжких преступлений, то по этому показателю лидером рейтинга также является Чеченская Республика с результатом 5 преступлений на 10 тысяч жителей, что более чем в 8 раз ниже общероссийского уровня. За ней следуют Республики Ингушетия и Дагестан.

Последние места в рейтинге по числу тяжких и особо тяжких преступлений с показателем выше 60 преступлений на 10 тысяч жителей занимают Магаданская область, Чукотский автономный округ и Удмуртская Республика, где зарегистрировано не менее 60 преступлений на 10 тысяч населения.

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