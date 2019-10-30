Более 200 пачек сигарет пытался незаконно провезти мужчина через границу в Печорском районе

12:09, 30 октября 2019, ПАИ

На пункте пропуска Брунишево Печорского района на российско-латвийской границе сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли контрабанду сигарет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Служебная собака учуяла наличие в автомобиле сигарет. Таможенники осмотрели машину с помощью инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) и нашли в технологических полостях четырех дверей автомобиля 224 пачки с акцизными марками Белоруссии.

Мужчина, выезжая с таможенной территории Евразийского экономического союза, не подал декларацию на перемещаемый товар и пытался скрытно провезти сигареты.

Возбуждено дело об административном правонарушении, ведется расследование.