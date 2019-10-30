Невельские спортсмены представят Псковскую область на Всероссийском фестивале дворового футбола

11:59, 30 октября 2019, ПАИ

Футбольная команда «Юность» Невельского района представит Псковскую область на Всероссийском фестивале дворового футбола, который пройдет с 30 октября по 3 ноября в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В турнире примут участие около 50 команд из разных регионов России. На первом этапе их разделят на группы по 4 коллектива. Занявшие первые места на групповом этапе команды попадут в плей-офф и далее – в финал.

Матчи пройдут на базе академии «Спартак» имени Ф. Ф. Черенкова и легкоатлетическо-футбольного комплекса ЦСКА. Награждение победителей фестиваля дворового футбола состоится на поле «ВТБ Арены» в перерыве футбольного матча между московским «Динамо» и грозненским «Ахматом». Школьники смогут посмотреть матч с трибун стадиона. Кроме того, для участников футбольного турнира запланирована пешеходная экскурсия по Красной площади.

Всероссийский фестиваль дворового футбола организован Министерством спорта Российской Федерации, Российским футбольным союзом, Министерством просвещения Российской Федерации и Всероссийской федерацией школьного спорта при поддержке партии «Единая Россия» в рамках партпроекта «Детский спорт» (куратор - депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин).

Невельская команда «Юность» получила право выступить на Всероссийском фестивале дворового футбола после победы на региональных соревнованиях на кубок губернатора Псковской области в категории команд 2006–2007 годов рождения.