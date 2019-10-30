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Политика

Отчитываться губернатору Псковской области об отсутствии сделок с имуществом будут сельские депутаты

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания рекомендовал на сессии 31 октября принять поправки  региональному закону «О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Псковской области, и лицами, замещающими государственные должности Псковской области, гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в расположенных на территории Псковской области муниципальных образованиях, и лицами, замещающими данные муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

Как передаёт с заседания комитета 30 октября корреспондент Псковского агентства информации, законопроект разработан в целях приведения Закона Псковской области в соответствие со статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Одна из поправок обязывает депутатов представительных органов сельских поселений, в случае отсутствия сделок имущественного характера, сообщать об этом губернатору Псковской области, направив письменное уведомление в подразделение аппарата администрации области по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Сделать это необходимо не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

 Также в региональном законе, как и в федеральном, упрощен порядок декларирования доходов депутатами представительных органов сельских поселений, осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе. Они обязаны отчитываться о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супругов) и несовершеннолетних детей за каждый предшествующий год, в случае покупки земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному году.

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