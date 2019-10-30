0
15:26
Первый снег в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:14
Законодательный комитет облсобрания оценил гимн Псковской области
14:26
Сергей Грахов проверил готовность объектов ЖКХ в Гдовском районе к зиме
13:18
Изменилось расписание перелётов по маршруту Псков – Москва
12:43
Полицейские разыскивают пропавшую 18-летнюю великолучанку
12:12
На образовательные учреждения направили сэкономленные Псковской гордумой деньги
11:59
Невельские спортсмены представят Псковскую область на Всероссийском фестивале дворового футбола
Еще новости
Общество

Регулирующий отношения в сфере гражданской обороны законопроект разработан в Псковской области

Регулирующий отношения в сфере организации и ведения гражданской обороны закон планируют принять в Псковской области. Проект закона «Об отдельных вопросах гражданской обороны в Псковской области» поддержал комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 30 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Представитель ГУ МЧС России по Псковской области объяснил депутатам, что законопроект также определяет правовые и финансовые основы мероприятий гражданской обороны в регионе и полномочия органов государственной власти области в этой сфере.

По его словам, закон восполняет полноту правового регулирования по направлению гражданской обороны на территории области и содержит те правовые аспекты, которые не урегулированы в Положении об организации и ведении гражданской обороны в Псковской области, утвержденном указом губернатора области от 21 марта 2014 года № 14-УГ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Первый снег в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 октября 2019
Первый снег в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Законодательный комитет облсобрания оценил гимн Псковской области
30 октября 2019
Законодательный комитет облсобрания оценил гимн Псковской области
Сергей Грахов проверил готовность объектов ЖКХ в Гдовском районе к зиме
30 октября 2019
Сергей Грахов проверил готовность объектов ЖКХ в Гдовском районе к зиме
Изменилось расписание перелётов по маршруту Псков – Москва
30 октября 2019
Изменилось расписание перелётов по маршруту Псков – Москва
Полицейские разыскивают пропавшую 18-летнюю великолучанку
30 октября 2019
Полицейские разыскивают пропавшую 18-летнюю великолучанку
На образовательные учреждения направили сэкономленные Псковской гордумой деньги
30 октября 2019
На образовательные учреждения направили сэкономленные Псковской гордумой деньги
Невельские спортсмены представят Псковскую область на Всероссийском фестивале дворового футбола
30 октября 2019
Невельские спортсмены представят Псковскую область на Всероссийском фестивале дворового футбола
День рождения отметит «Простория» в Пскове 4 ноября
30 октября 2019
День рождения отметит «Простория» в Пскове 4 ноября

Идет загрузка...