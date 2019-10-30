Регулирующий отношения в сфере гражданской обороны законопроект разработан в Псковской области

14:58, 30 октября 2019, ПАИ

Регулирующий отношения в сфере организации и ведения гражданской обороны закон планируют принять в Псковской области. Проект закона «Об отдельных вопросах гражданской обороны в Псковской области» поддержал комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 30 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Представитель ГУ МЧС России по Псковской области объяснил депутатам, что законопроект также определяет правовые и финансовые основы мероприятий гражданской обороны в регионе и полномочия органов государственной власти области в этой сфере.

По его словам, закон восполняет полноту правового регулирования по направлению гражданской обороны на территории области и содержит те правовые аспекты, которые не урегулированы в Положении об организации и ведении гражданской обороны в Псковской области, утвержденном указом губернатора области от 21 марта 2014 года № 14-УГ.