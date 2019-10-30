0
11:06
Изменился состав комитетов и комиссий Псковской гордумы
13:07
Гдовское районное Собрание возглавил Константин Тарасов
16:49
Итоги недели: Повышение градуса, ротация в «ЕР» и чехарда в КПРФ
17:47
Александр Козловский намерен укрепить позиции «Единой России» в Псковской области
14:33
Форум молодежных избиркомов «Формула выбора» открылся в Пскове
10:44
Александр Котов об уходе с поста руководителя реготделения «ЕР»: Я остаюсь в команде
20:45
Александр Котов уходит с поста секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»
Еще новости
Политика

Смягчить наказание за ошибки в декларациях депутатов предлагает Псковское облсобрание

Комитет регионального парламента по законодательству и местному самоуправлению поддержал законодательную инициативу Псковского областного Собрания по внесению в Государственную Думу поправок в федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 30 октября, речь идет о смягчении ответственности депутатов региональных парламентов за незначительные ошибки в декларациях о доходах.

Председатель комитета облсобрания по законодательству Владимир Яников пояснил, что предлагается внести в законодательство конкретику и установить альтернативные наказания для парламентариев за предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В настоящий момент не предусмотрено разграничение видов ответственности: опечатка в декларации и предумышленное сокрытие финансовых активов влекут досрочное прекращение депутатских полномочий. При этом в отношении членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и муниципальных депутатов могут не применяться жёсткие меры в случае допущения незначительных непредумышленных ошибок. Владимир Яников сказал, что не следует лишать за опечатку статуса депутата, а ограничиться предупреждением

Также парламентарии поддержали законодательную инициативу Архангельского областного Собрания депутатов, касающуюся внесения изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Изменился состав комитетов и комиссий Псковской гордумы
30 октября 2019
Изменился состав комитетов и комиссий Псковской гордумы
Гдовское районное Собрание возглавил Константин Тарасов
29 октября 2019
Гдовское районное Собрание возглавил Константин Тарасов
Александр Козловский намерен укрепить позиции «Единой России» в Псковской области
25 октября 2019
Александр Козловский намерен укрепить позиции «Единой России» в Псковской области
Форум молодежных избиркомов «Формула выбора» открылся в Пскове
25 октября 2019
Форум молодежных избиркомов «Формула выбора» открылся в Пскове
Александр Котов об уходе с поста руководителя реготделения «ЕР»: Я остаюсь в команде
25 октября 2019
Александр Котов об уходе с поста руководителя реготделения «ЕР»: Я остаюсь в команде
Александр Котов уходит с поста секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»
24 октября 2019
Александр Котов уходит с поста секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»
Победители акции «Губернаторский дневник» из Пскова поедут в Москву на шоу Алексея Немова
24 октября 2019
Победители акции «Губернаторский дневник» из Пскова поедут в Москву на шоу Алексея Немова
Депутат от КПРФ решил уйти из Псковской городской Думы
23 октября 2019
Депутат от КПРФ решил уйти из Псковской городской Думы

Идет загрузка...