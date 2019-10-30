Смягчить наказание за ошибки в декларациях депутатов предлагает Псковское облсобрание

16:29, 30 октября 2019, ПАИ

Комитет регионального парламента по законодательству и местному самоуправлению поддержал законодательную инициативу Псковского областного Собрания по внесению в Государственную Думу поправок в федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 30 октября, речь идет о смягчении ответственности депутатов региональных парламентов за незначительные ошибки в декларациях о доходах.

Председатель комитета облсобрания по законодательству Владимир Яников пояснил, что предлагается внести в законодательство конкретику и установить альтернативные наказания для парламентариев за предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В настоящий момент не предусмотрено разграничение видов ответственности: опечатка в декларации и предумышленное сокрытие финансовых активов влекут досрочное прекращение депутатских полномочий. При этом в отношении членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и муниципальных депутатов могут не применяться жёсткие меры в случае допущения незначительных непредумышленных ошибок. Владимир Яников сказал, что не следует лишать за опечатку статуса депутата, а ограничиться предупреждением

Также парламентарии поддержали законодательную инициативу Архангельского областного Собрания депутатов, касающуюся внесения изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.