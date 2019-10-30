«Аллею ветеранов» благоустроили в Пскове

18:26, 30 октября 2019, ПАИ

В Пскове в рамках партпроекта «Единой России» «Городская среда» благоустроили «Аллею ветеранов». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, 30 октября депутаты Псковской городской Думы посетили общественное пространство и оценили масштаб и качество выполненных работ, а после подписали акт приемки. Тем самым сквер «Аллея ветеранов» был сдан в эксплуатацию.

В рамках благоустройства «Аллеи ветеранов» подрядчик заменил асфальт тротуаров и площадок, установил бортовые камни, 12 новых скамеек и урн, металлические ограждения вдоль аллеи, отдельно оборудовал площадку для силовых упражнений, засеял газонную траву, посадил луковицы цветов.

Депутат Псковской городской Думы по округу №9, в котором находится общественное пространство, Юлия Пожидаева отметила, что в рамках еще одного контракта по данному объекту в ближайшее время будут завершены работы по освещению.

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская подчеркнула, что общественное пространство востребовано для псковичей этого округа. «Территория является не только зоной прохода от Рижского проспекта к улице Коммунальной. Парком пользуются как молодые мамы, так и пожилые граждане. Также на округе расположены школы и детские сады. Этот парк создан с учетом мнений каждой возрастной группы псковичей», - отметила она.

«Аллея ветеранов» официально появилась в Пскове в 2004 году. В 2018 году данный сквер вошёл в список трех общественных территорий, за дизайн-проекты которых в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» прошло рейтинговое голосование. Тогда победителем отбора стал парк вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов.