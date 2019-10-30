Фракция «ЕР» в парламенте Псковской области согласовала выход Всеволода Козловского
Депутат Всеволод Козловский покидает состав фракции «Единой России» в псковском областном Собрании депутатов. Его просьба была одобрена на заседании фракции 30 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.
Самого Всеволода Козловского на встрече не было. Глава фракции Виктор Антонов озвучил переданные им слова, в частности, о том, что он с уважением относится к коллегам и благодарит за плодотворную работу.
Члены фракции проголосовали «за» выход Всеволода Козловского.
Окончательное решение будет принято на сессии 31 октября депутатами псковского областного Собрания.