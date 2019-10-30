Псковича осудят за фиктивную постановку на учет девяти граждан Таджикистана

21:52, 30 октября 2019, ПАИ

Житель Пскова предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет девяти граждан Таджикистана по месту своего проживания, сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуре.

Отмечается, что мужчина решил заработать деньги путем фиктивной регистрации по месту своего жительства иностранцев. Он предоставил в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области ложные сведения о том, что 9 выходцев из Таджикистана будут проживать в его квартире. Однако, они фактически не проживали по месту регистрации, что и установили сотрудники правоохранительных органов.

Псковичу за фиктивную постановку на учет иностранцев предъявили обвинение по статье 322.3 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

Уголовное дело находится на рассмотрении мирового судьи, добавили в ведомстве.