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Общество

Псковича осудят за фиктивную постановку на учет девяти граждан Таджикистана

Житель Пскова предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет девяти граждан Таджикистана по месту своего проживания, сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуре.

Отмечается, что мужчина решил заработать деньги путем фиктивной регистрации по месту своего жительства иностранцев. Он предоставил в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области ложные сведения о том, что 9 выходцев из Таджикистана будут проживать в его квартире. Однако, они фактически не проживали по месту регистрации, что и установили сотрудники правоохранительных органов.

Псковичу за фиктивную постановку на учет иностранцев предъявили обвинение по статье 322.3 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

Уголовное дело находится на рассмотрении мирового судьи, добавили в ведомстве.

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