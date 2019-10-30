Житель Опочки оплатил долги по алиментам после вмешательства судебных приставов

22:42, 30 октября 2019, ПАИ

После предупреждения об уголовной ответственности житель Опочки оплатил алименты в размере 50 тысяч рублей своему несовершеннолетнему ребенку. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области, с 2018 года отец-должник выплачивал алименты не в полном объеме.

Судебный пристав приостановил действие водительского удостоверения должника, который находился в розыске, а также подверг аресту его счета. Затем нарушителя привлекли к административной ответственности за неуплату средств на содержание ребенка и назначили обязательные работы.

Лишь после официального предупреждения об уголовной ответственности мужчина оплатил долги по алиментным обязательствам и сообщил о готовности в добровольном порядке исполнять решение суда.