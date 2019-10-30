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К лишению свободы условно приговорили угрожавшего убийством соседу псковича

К 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год приговорён 35-летний житель Пскова, угрожавший соседу убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пскова.

Установлено, что в Пскове на улице Конной между мужчиной и соседом возник конфликт. Подсудимый взял со стола кухонный нож, подошел потерпевшему и приставил его к шее соседа, высказав в его адрес словесную угрозу убийством.

Данную угрозу сосед воспринял реально, так как мужчина был физически сильнее и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (совершение угрозы убийством, когда имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

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