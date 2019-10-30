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Мужчина отравился угарным газом на пожаре в Бежаницком районе

30 октября в Бежаницком районе в деревне Славно на пожаре в двухэтажном жилом доме 41-летний мужчина отравился угарным газом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Мужчину с отравлением угарным газом доставили в Бежаницкую межрайонную больницу. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования, в частности обогревателя.

Ещё одно возгорание в жилом доме произошло в Великолукском районе в деревне Сигорицы. Пострадавших нет. Причиной пожара стала неосторожное обращение с огнем при курении хозяина.

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