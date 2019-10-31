Размер взноса на капремонт на 2020 год утверждён в Псковской области

15:48, 31 октября 2019, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания утвердили размер минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2020 год. Он повысится на 3,9%. Об этом с 36-ой сессии регионального парламента, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Минимальный взнос на капремонт для жителей домов без лифта в следующем году повысится на 27 копеек и составит 7,08 рубля за квадратный метр. В оборудованных лифтами многоэтажках повысится на 31 копейку и составит 8,25 рубля за квадратный метр.

Минимальный размер взноса определен на основании расчетного значения платежа, который обеспечит, при условии его ежемесячного внесения в течение всего срока реализации региональной программы капитального ремонта, финансирование перечня минимально необходимых услуг и работ по капремонту без привлечения финансовой бюджетной поддержки, а также с учетом инфляционных процессов и принципа доступности размера взноса для граждан.

В прошлом году увеличение взноса составило 4,7%.

Депутаты уточнили, какой объем средств капремонта освоен, а какой не израсходован, и сколько конкурсов не состоялись.

Докладчик отметил, что план 2018 года выполнен почти на 90%, а на конкурсы не выходят из-за их стоимости.

Депутат Дмитрий Михайлов посетовал, что часто один дом ремонтируют несколько подрядчиков, и их действия не скоординированы. При этом он отметил низкое качество капремонта. По его словам, подрядчики навязывают дополнительные услуги, которые не нужны собственникам дома. связи с этим он предложил ввести мораторий на оплату капремонта, либо снизить плату.

29 депутатов проголосовали за, 10 – против, 1 – воздержался. В итоге законопроект был принят.