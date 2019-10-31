1
18:22
Как не купить поддельное масло: ПАИ-live с Дмитрием Ширяевым
17:53
Великолукский детский хирург претендует на премию «Народное признание – 2019»
16:09
Псковские депутаты поддержали инициативу по снижению административной нагрузки на учителей
15:48
Размер взноса на капремонт на 2020 год утверждён в Псковской области
15:01
Начался ПАИ-live о борьбе с некачественными молочными продуктами (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
14:36
Михаил Ведерников потребовал оперативно восстановить энергоснабжение в пострадавших от ветра населённых пунктах
13:26
Утверждён гимн Псковской области
Еще новости
Общество

Размер взноса на капремонт на 2020 год утверждён в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания утвердили размер минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2020 год. Он повысится на 3,9%. Об этом с 36-ой сессии регионального парламента, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Минимальный взнос на капремонт для жителей домов без лифта в следующем году повысится на 27 копеек и составит 7,08 рубля за квадратный метр. В оборудованных лифтами многоэтажках повысится на 31 копейку и составит 8,25 рубля за квадратный метр.

Минимальный размер взноса определен на основании расчетного значения платежа, который обеспечит, при условии его ежемесячного внесения в течение всего срока реализации региональной программы капитального ремонта, финансирование перечня минимально необходимых услуг и работ по капремонту без привлечения финансовой бюджетной поддержки, а также с учетом инфляционных процессов и принципа доступности размера взноса для граждан.

В прошлом году увеличение взноса составило 4,7%.

Депутаты уточнили, какой объем средств капремонта освоен, а какой не израсходован, и сколько конкурсов не состоялись.

Докладчик отметил, что план 2018 года выполнен почти на 90%, а на конкурсы не выходят из-за их стоимости.

Депутат Дмитрий Михайлов посетовал, что часто один дом ремонтируют несколько подрядчиков, и их действия не скоординированы. При этом он отметил низкое качество капремонта. По его словам, подрядчики навязывают дополнительные услуги, которые не нужны собственникам дома. связи с этим он предложил ввести мораторий на оплату капремонта, либо снизить плату.

29 депутатов проголосовали за, 10 – против, 1 – воздержался. В итоге законопроект был принят.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Как не купить поддельное масло: ПАИ-live с Дмитрием Ширяевым
31 октября 2019
Как не купить поддельное масло: ПАИ-live с Дмитрием Ширяевым
Великолукский детский хирург претендует на премию «Народное признание – 2019»
31 октября 2019
Великолукский детский хирург претендует на премию «Народное признание – 2019»
Псковские депутаты поддержали инициативу по снижению административной нагрузки на учителей
31 октября 2019
Псковские депутаты поддержали инициативу по снижению административной нагрузки на учителей
Размер взноса на капремонт на 2020 год утверждён в Псковской области
31 октября 2019
Размер взноса на капремонт на 2020 год утверждён в Псковской области 1
Начался ПАИ-live о борьбе с некачественными молочными продуктами (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
31 октября 2019
Начался ПАИ-live о борьбе с некачественными молочными продуктами (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Михаил Ведерников потребовал оперативно восстановить энергоснабжение в пострадавших от ветра населённых пунктах
31 октября 2019
Михаил Ведерников потребовал оперативно восстановить энергоснабжение в пострадавших от ветра населённых пунктах
Утверждён гимн Псковской области
31 октября 2019
Утверждён гимн Псковской области
Число занимающихся спортом пожилых людей намерены увеличить в Псковской области
31 октября 2019
Число занимающихся спортом пожилых людей намерены увеличить в Псковской области

Идет загрузка...