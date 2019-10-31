Псковские депутаты направят в Госдуму инициативу о снижении требований к региональным туроператорам

15:53, 31 октября 2019, ПАИ

Псковское областное Собрание направит в Государственную Думу законодательную инициативу о внесении изменений в федеральный закон «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии регионального парламента 31 октября.

Поправки предусматривают снижение требований к региональным туроператорам, которые не несут столь существенных рисков, как крупные федеральные.

Речь о том, чтобы уменьшить для туроператоров в регионах размер взносов в резервный фонд, который формирует объединение туроператоров в сфере выездного туризма для финансирования расходов на оказание экстренной помощи выезжающим туристам. На данный момент размер взноса для туроператоров, у которых показатель количества туристов за предыдущий год составил не более 10 тысяч человек, а общая цена продукта - не более 40 миллионов рублей, составляет 50 тысяч рублей. Для туроператоров с показателем 100 тысяч туристов размер установлен на уровне 100 тысяч рублей, с количеством туристов от 100 до 500 тысяч - 300 тысяч рублей, для превышающих данные показатели - 500 тысяч рублей.

По данным авторов законопроекта в Псковском областном Собрании, существующие законодательные требования привели к тому, что в приграничных регионах – Республике Карелии и Мурманской области - нет ни одного официально работающего туроператора по выездному туризму, вместе с тем, на рынке широко представлены туры в Финляндию и Норвегию. Чаще всего, туроператоры представляют малый или семейный бизнес. В связи с этим псковские депутаты уверены, что необходимо снизить требования к финансовому обеспечению туроператоров, обслуживающих до 1000 и от 1000 до 5000 человек в год.