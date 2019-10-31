Артур Гайдук вошел в состав бюджетного комитета областного Собрания

15:58, 31 октября 2019, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук, который официально вошел в состав регионального парламента, стал членом комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. Соответствующие заявление Артура Гайдука одобрили его коллеги на 36-й сессии 31 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Из числа членов комитета по бюджету, финансам и налоговой политике вывели Яна Лузина в связи с досрочным прекращением его полномочий в составе областного Собрания депутатов.

В Единый день голосования Артур Гайдук (член партии «Яблоко») получил мандат в областное Собрание по округу №2. За него проголосовали 1 тыс. 688 человек, что составляет 40,21% от общего числа участников выборов.