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Общество

ВТБ Пенсионный фонд провел первую онлайн-выплату пенсии

ВТБ Пенсионный фонд провел первую выплату пенсии участнику программы негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) через онлайн-сервис «Личный кабинет». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

Новый сервис позволяет клиентам НПФ ВТБ подавать заявление о назначении негосударственной пенсии онлайн на сайте фонда в личном кабинете. Копии необходимых документов загружаются в виде сканов и подписываются простой электронной подписью.

В момент подачи заявления и в соответствии с выбранной пенсионной схемой клиент самостоятельно подбирает комфортные параметры: периодичность, размер пенсии, а также размер первой выплаты. В соответствии с правилами выплата производится только на банковские реквизиты получателя.

«Мы постоянно развиваем наши сервисы, чтобы взаимодействие с клиентами было максимально комфортным для них. Это является нашей стратегической задачей. Использование новых сервисов «Личного кабинета» упрощает для клиентов НПО возможность получить пенсионную выплату в режиме онлайн, больше не нужно отправлять документы с личными данными по почте, посещать отделение банка или фонда. Кроме того, в кабинете на сайте фонда есть опция поддержки при оформлении возврата НДФЛ – вкладчики программ НПО могут получить социальный налоговый вычет в размере 13% от суммы добровольных взносов», – прокомментировала генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.

ВТБ Пенсионный фонд является одним из лидеров рынка пенсионного страхования. По итогам девяти месяцев 2019 года активы НПФ ВТБ выросли на 26% и превысили 252 млрд рублей.

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