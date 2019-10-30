0
12:43
Полицейские разыскивают пропавшую 18-летнюю великолучанку
18:01
Как регион пережил ураган: ПАИ-live с замначальника ГУ МЧС по Псковской области
16:10
Как получить компенсацию за причинённый ветром ущерб рассказал гость ПАИ-live
13:17
Количество убийств и грабежей сократилось в Псковской области
10:31
Начался ПАИ-live о последствиях урагана (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
10:03
Пскович организовал секс-притон в Петербурге
09:34
Последствия урагана оценит замначальника ГУ МЧС по Псковской области в прямом эфире ПАИ-live
Еще новости
Происшествия

Уснувший за рулём виновник ДТП с пострадавшим предстанет перед судом в Кунье

Житель Куньи предстанет перед судом за совершение ДТП, в котором пострадал человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Куньинского района.

15 августа мужчина ехал на «Ауди 80» по автомобильной дороге М-9 «Москва - Балтия» в направлении столицы вместе с пассажиром, сидящем на переднем сиденье. На 439-м километре трассы в районе поселка Кунья подсудимый уснул за рулем и выехал за пределы проезжей части, где врезался в бордюрный камень и бетонную конструкцию рекламного щита АЗС.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру автомобиля были причинены тяжкие телесные повреждения.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полицейские разыскивают пропавшую 18-летнюю великолучанку
30 октября 2019
Полицейские разыскивают пропавшую 18-летнюю великолучанку
Как регион пережил ураган: ПАИ-live с замначальника ГУ МЧС по Псковской области
29 октября 2019
Как регион пережил ураган: ПАИ-live с замначальника ГУ МЧС по Псковской области 1
Как получить компенсацию за причинённый ветром ущерб рассказал гость ПАИ-live
29 октября 2019
Как получить компенсацию за причинённый ветром ущерб рассказал гость ПАИ-live 1
Количество убийств и грабежей сократилось в Псковской области
29 октября 2019
Количество убийств и грабежей сократилось в Псковской области
Начался ПАИ-live о последствиях урагана (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
29 октября 2019
Начался ПАИ-live о последствиях урагана (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Пскович организовал секс-притон в Петербурге
29 октября 2019
Пскович организовал секс-притон в Петербурге
Последствия урагана оценит замначальника ГУ МЧС по Псковской области в прямом эфире ПАИ-live
29 октября 2019
Последствия урагана оценит замначальника ГУ МЧС по Псковской области в прямом эфире ПАИ-live
Корабль «Барракуда» едва не затонул в Чудском озере
28 октября 2019
Корабль «Барракуда» едва не затонул в Чудском озере

Идет загрузка...