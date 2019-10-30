Уснувший за рулём виновник ДТП с пострадавшим предстанет перед судом в Кунье

17:23, 31 октября 2019, ПАИ

Житель Куньи предстанет перед судом за совершение ДТП, в котором пострадал человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Куньинского района.

15 августа мужчина ехал на «Ауди 80» по автомобильной дороге М-9 «Москва - Балтия» в направлении столицы вместе с пассажиром, сидящем на переднем сиденье. На 439-м километре трассы в районе поселка Кунья подсудимый уснул за рулем и выехал за пределы проезжей части, где врезался в бордюрный камень и бетонную конструкцию рекламного щита АЗС.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру автомобиля были причинены тяжкие телесные повреждения.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет.