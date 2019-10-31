На кисломолочные продукты в Псковской области введут электронную сертификацию в системе «Меркурий» с 1 ноября

17:21, 31 октября 2019, ПАИ

С 1 ноября в систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» войдут кисломолочные продукты – творог, кефир, йогурты. Это коснётся и производителей из Псковской области. На продукты будет необходимо в обязательном порядке оформлять электронные ветеринарные сертификаты. Об этом сообщил заместитель начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Дмитрий Ширяев в эфире ПАИ-live 31 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, система «Меркурий» была введена с 2018 года и постепенно в неё вносят новые продукты. Он отметил, что ряд молочной продукции уже была внесена в «Меркурий» с 1 июля, а теперь с 1 ноября в систему войдут все войдут молочные продукты.

Дмитрий Ширяев пояснил, что «Меркурий» - автоматизированная информационная система Россельхознадзора. В ней хранятся все электронные ветеринарные сертификаты, то есть «цифровые паспорта» молочного продукта, позволяющие отследить всю его историю от фермы, где было произведено молоко, до прилавка магазина. Эксперт отметил, что таким образом, внутри системы можно посмотреть данные любого производителя и выяснить, сколько и какого качества он выпустил продукции.

По его словам, эта «прослеживаемость» помогает сотрудникам Россельхознадзора бороться с незаконным оборотом молочной продукции, то есть противодействовать незаконному ввозу, производству и обороту товаров, в том числе, фальсификата.

Дмитрий Ширяев также сообщил, что сотрудники Россельхознадзора высматривают коридор цен, и в случае, если обнаруживают, что в рамках закупок есть снижение от определенных рыночных цен, то, возможно, продукт уже является фальсификатом. После этого они просят провести экспертизу конкретной продукции.

Он также заметил, что когда в вопросах контрафакта есть нестыковки, то сотрудники Россельхознадзора разбираются предметно. Для этого проводятся мониторинговые мероприятия – сотрудники Россельхознадзора производят отбор, например, молока, и отправляют его в лабораторию, и если заключение отрицательное, то информация об этом переносится в автоматизированную систему «Сирано». По словам Дмитрия Ширяева, это второй метод выявления фальсифицированной продукции.

По мнению эксперта, в производстве качественной продукции все зависит от производителя и его интереса. «Если изначально у производителя интерес больше заработать, то качества не будет, а если цель – качество, то производители будут биться за свой бренд», - заметил он.