Здание церкви Петра и Павла в деревне Ветвенник Гдовского района передано в собственность религиозной организации
Комитет по управлению государственным имуществом Псковской области в порядке, предусмотренном ФЗ от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной и муниципальной собственности» принял решение о передаче в собственность религиозной организации православного прихода храма Петра и Павла деревни Ветвенник Гдовского района Псковской епархии РПЦ нежилого здания, являющегося объектом культурного наследия религиозного назначения «Церковь Петра и Павла 1900-07». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете.
Общая площадь здания составляет 279,4 кв.м. оно расположено в деревне Ветвеник Гдовского района.
Решение принято на основании обращения данной религиозной организации.