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Общество

Нынешней зимой знак «Ш» на автомобилях будет необязательным

В 2019 году наклеивать опознавательный знак «Шипы» на автомобили с зимними шипованными покрышками водители не обязаны, сообщает Auto.mail.ru. В ноябре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ, который сделал этот знак необязательным.

Весной 2017 года в «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» был дополнен новым пунктом – 7.15.1. Согласно этой поправке, автомобили с зимними шипованными покрышками должны были в обязательном порядке маркироваться специальной наклейкой – опознавательным знаком «Шипы».

Более того, за его отсутствие полагался штраф – 500 рублей (ст. 12.5, ч. 1), поскольку это считалось нарушением правил дорожного движения и эксплуатации автомобиля.

Теперь наклеивать такой знак необязательно. Автовладельцы, которые ездят на шипованной резине, могут установить его только по своему желанию .

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