Жителям Печор напомнили о мерах противопожарной безопасности

21:28, 31 октября 2019, ПАИ

31 октября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам в целях профилактики пожаров в городе Печоры провели профилактический рейд. Об этом Псковскому агенству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе профилактического рейда проведены беседы с гражданами по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период, разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к отопительным, бытовым газовым приборам и электрической проводке.

Под роспись проинструктировано 18 человек, распространено 40 листовок и памяток на противопожарную тематику. Гражданам напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и ознакомили с обстановкой с пожарами на территории Псковской области и Печорского района, а также рассмотрены основные причины пожаров в жилом секторе.