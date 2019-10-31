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Общество

Между Петербургом и Псковом с 1 ноября запускают ночные «Ласточки»

Дополнительные скоростные электропоезда «Ласточка» с улучшенной компоновкой мест начнут курсировать ежесуточно с 1 ноября, сообщат пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Поезда будут отправляться с Балтийского вокзала в Петербурге в 23:30 и прибывать в Псков в 3:00. В обратном направлении поезда будут отправляться в 22:40 и приезжать в Северную столицу в 2:10.

В пути предусмотрены остановки на станциях Гатчина, Луга, Плюсса, Струги Красные.

Сейчас между Петербургом и Псковом курсирует три пары поездов «Ласточка», отправляющихся во встречном направлении в утреннее, дневное и вечернее время.

 

 

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