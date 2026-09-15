Псковичи могут спасти деревья, перейдя на электронные квитанции

11:02, 15 сентября 2026, ПАИ

Сосны в парке реки Милевки, расположенном на пересечении улиц Крупской и Инженерной в Пскове, высадили представители АО «Псковэнергосбыт». Мероприятие прошло в рамках экологической инициативы «Каждое дерево на счету», инициированной группой «Интер РАО» в 2021 году, сообщили ПАИ организаторы.

Цель акции – продвижение экологически ответственного потребления ресурсов в повседневной жизни людей и спасение лесов. За пять лет с момента старта инициативы высадили 288 тысяч деревьев, ещё более 34 тысяч «виртуальных» деревьев удалось сохранить благодаря отказу от бумажных квитанций в пользу электронных счетов.

Напомним, получение квитанции АО «Псковэнергосбыт» на электронную почту можно настроить в едином личном кабинете. Для этого необходимо:

выбрать раздел «Главная»;

зайти в настройки (значок ⚙) → «Квитанции»;

выбрать нужный лицевой счёт → Сохранить.

Теперь единый платёжный документ на оплату электроснабжения, ТКО и капремонта будет приходить на электронную почту всегда вовремя (QR-коды считываются и с экрана).

Кроме того, сформировать и скачать единый платёжный документ можно в едином личном кабинете в разделе «Лицевые счета». Для этого необходимо выбрать нужный лицевой счёт, раздел «Справки» – «Извещение на оплату», выбрать нужный месяц и нажать на кнопку «Извещение на оплату». Останется только скачать файл или распечатать его.

Добавим, участок выделило управление городского хозяйства администрации Пскова. Саженцы предоставило ГАУ Псковской области «Псковский лесопитомник».

Мероприятие прошло в рамках регионального проекта «Зелёная область» при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области и НКО «Экомышление».