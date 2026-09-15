Глава Пскова Борис Елкин станет гостем программы «Оглавление»
Глава Пскова Борис Елкин станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) во вторник, 15 сентября.
Как проходит преображение улиц в центре Пскова? Что появится на месте «Магеллана»? Как жители города участвуют в формировании его внешнего облика? Ждёт ли мост Александра Невского дополнительное обновление? Как Псков готовится к зиме?
Об этом – в 14:00 на радиостанции «Серебряный дождь» в разговоре с главой Пскова Борисом Елкиным. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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