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Общество

Строительство новой дороги для микрорайона «Невский парк» идёт в Хотицах

Строительство новой дороги к жилому комплексу «Невский парк» ведётся в деревне Хотицы Псковского района. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова в своём канале на платформе MAX.

Фото из канала Натальи Фёдоровой на платформе MAX

По её словам, администрация округа выполняет обязательства муниципалитета по созданию инфраструктуры ещё одного нового жилого микрорайона. Работы ведутся в рамках программы комплексного развития территории национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Кроме того, в микрорайоне Борисовичи ведётся строительство улицы Завеличенской.

Ранее сообщалось, что дорогу в микрорайоне в деревне Хотицы Псковского района построят за счёт федеральной субсидии по программе комплексного развития территории. Помимо дорожного полотна, специалисты устроят ливневую канализацию, тротуары и освещение по современным стандартам дорожного строительства. До этого на этой территории уже была построена модульная газовая котельная за счёт федерального финансирования.

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