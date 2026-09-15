Строительство новой дороги для микрорайона «Невский парк» идёт в Хотицах

10:59, 15 сентября 2026, ПАИ

Строительство новой дороги к жилому комплексу «Невский парк» ведётся в деревне Хотицы Псковского района. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова в своём канале на платформе MAX.

По её словам, администрация округа выполняет обязательства муниципалитета по созданию инфраструктуры ещё одного нового жилого микрорайона. Работы ведутся в рамках программы комплексного развития территории национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Кроме того, в микрорайоне Борисовичи ведётся строительство улицы Завеличенской.

Ранее сообщалось, что дорогу в микрорайоне в деревне Хотицы Псковского района построят за счёт федеральной субсидии по программе комплексного развития территории. Помимо дорожного полотна, специалисты устроят ливневую канализацию, тротуары и освещение по современным стандартам дорожного строительства. До этого на этой территории уже была построена модульная газовая котельная за счёт федерального финансирования.