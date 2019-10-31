Власти Пскова: Основные последствия урагана в городе устранены

23:12, 31 октября 2019, ПАИ

Анализ последствий урагана, который обрушился на Псков 27 октября, провели участники рабочего совещания с руководителями управляющих компаний. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ города Пскова, оно состоялось в Управлении городского хозяйства под председательством заместителя начальника УГХ Антона Ляугминаса в четверг, 31 октября. В совещании также приняли участие заместитель главы администрации города Елена Жгут, представители ресурсоснабжающих организаций и специализированных служб.

Как сообщил представитель Единой дежурно-диспетчерской службы Пскова, штормовое предупреждение о надвигающейся стихии поступило в 13.05, пик урагана пришелся на 19.00, когда порывы ветра достигали 19 м/c.

По состоянию на 27 октября было известно о 39 упавших или расколовшихся от сильного ветра деревьях, на следующий день их количество выросло до 54, а 29 октября в списках ЕДДС было 76 таких адресов. При этом 5 деревьев обрушились на автомобили, припаркованные во дворах на зеленой зоне, столько же - на сети газоснабжения, 3 - на жилые дома, 18 - на проезжую часть. Все деревья, препятствовавшие транспортному сообщению, были оперативно убраны с дорог в первый же день.

На отсутствие электроснабжения в ЕДДС поступило 35 обращений из разных районов города, из них 15 были связаны с обрывом проводов. В домах по улице Л. Толстого электроснабжение было восстановлено в течение двух часов, полностью ликвидировать последствия стихии в Пскове энергетикам удалось к 30 октября.

Кроме того, из-за урагана оказалось повреждено 6 светофорных объектов, повалено 16 дорожных знаков. К настоящему времени 5 светофоров уже работают, знаки восстановлены. Кроме того, на некоторое время была обесточена котельная, обслуживающая район Лесхоза, но подачу электроэнергии удалось оперативно возобновить, и сейчас она вновь подает тепло в обслуживаемые дома.