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Происшествия

Мужчина погиб на пожаре в дачном доме в Порховском районе

31 октября в 22:04 в Порховском районе в деревне Заклинье на пожаре в дачном доме погиб 62-летний мужчина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печного оборудования. Сгорела кровля дома и дощатая пристройка.  

По аналогичной причине в 17:46 в Великолукском районе в СНТ «Восход-2» сгорел дачный дом.

В 5:04 в Опочецком районе в деревне Варыгино в жилом доме сгорела кровля, строение выгорело изнутри. Пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.

Также за минувшие сутки вблизи деревни Заболотье Пустошкинского района группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки обезвредила 7 артиллерийских снарядов калибра 76 мм.

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