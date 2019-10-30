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За незаконный оборот сигарет стоимостью 5 млн рублей великолучанин заплатит штраф

31-летний житель города Великие Луки заплатит 430 рублей штрафа за незаконный оборот табачных изделий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В 2018 году мужчина купил в Белоруссии сигареты иностранного производства, которые подлежат обязательной маркировке акцизными марками Российской Федерации. 50 500 пачек табачных изделий на общую сумму 5 млн 351 тыс. 990 рублей он привез в Великие Луки и хранил в целях последующего сбыта.  

Великолучанина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий).

Приговор суда не вступил в законную силу.

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