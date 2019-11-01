Приложение для моментального оформления ДТП заработало в России

09:20, 01 ноября 2019, ПАИ

С 1 ноября в пяти регионах России в тестовом режиме запускается сервис оформления ДТП по европротоколу с помощью приложения «Помощник ОСАГО». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

Приложение доступно в магазинах Google Play и App Store. Его могут установить на девайсы жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Татарстан.

По словам представителей пресс-службы Минкомсвязи, приложение позволит оформить ДТП по европротоколу за 15 минут, для этого не потребуется составлять бумажное извещение.

«Все данные (водительское удостоверение, свидетельство о регистрации авто, страховой полис) для оформления извещения поступают из профилей водителей на портале «Госуслуги», –– пояснили в министерстве.

Кроме того, попавший в ДТП водитель сможет выбрать вариант оформления аварии –– с фотофиксацией или без нее. Но во втором случае максимальная сумма выплат снизится с 400 тыс. до 100 тыс. рублей.