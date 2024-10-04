Старт международной акции «Союзный десант» дан в Пскове

19:57, 04 октября 2024, ПАИ

В Псковском государственном университете дан старт международной акции «Союзный десант». Торжественное открытие состоялось на первом Российско-белорусском слёте участников студенческих отрядов сегодня, 4 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Ребят приветствовала проректор по работе с молодёжью Светлана Воднева. «Завтра вы отправитесь в муниципалитеты, где вас очень ждут те, кому нужна помощь. Я желаю вам интересных выходных. И пусть те люди, с которыми вы будете общаться, будут вам благодарны, и вы будете вспоминать эти выходные как самые классные выходные в Псковской области», – отметила проректор.

Командир штаба СО СЗФО Юрий Комолятов подчеркнул, что десанты, волонтёрская деятельность – это то, что объединяет людей в одно большое и важное движение.

«Хочу пожелать вам набраться впечатлений, принести огонь сердец студенческих отрядов в районы Псковской области, заразить этим огнём детей, молодёжь, тех, кто сейчас обдумывает своё будущее. Чтобы, когда ребята пришли в университеты и в профессиональные образовательные организации, они уже искали взглядом объявления студенческих отрядов, ребят в бойцовке и стремились в наше движение. Удачи!» – добавил спикер.

Уже завтра, 5 октября, отряды отправятся в муниципалитеты оказывать адресную помощь, проводить уроки дружбы и здоровья, а также уборку и благоустройство мемориалов.

Отметим, слёт студотрядов в Пскове – событие в череде большого числа российско-белорусских проектных коллабораций, одним из основных центров которых уже несколько лет является Псковская область.

Напомним, в августе этого года с рабочим визитом в Пскове побывал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, где с губернатором Михаилом Ведерниковым актуализировал совместную псковско-белорусскую повестку сотрудничества.