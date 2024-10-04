В Невеле возложили цветы к Вечному огню в честь 81-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

19:33, 04 октября 2024, ПАИ

Торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню, посвящённая 81-й годовщине освобождения города Невеля от немецко-фашистских захватчиков, прошла в Невеле сегодня, 4 октября. Об этом пишет районная газета «Невельский вестник».

В знак благодарности, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу и героизму освободителей, глава Невельского муниципального округа Олег Майоров и председатель районного совета ветеранов войны Людмила Слышанкова возложили цветы к Вечному огню.

В церемонии возложения также участвовали «Волонтёры Победы», активисты «Движения первых», юнармейцы и учащиеся из школ Невеля.