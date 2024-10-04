Псковские спасатели приняли участие в штабной тренировке по гражданской обороне

18:34, 04 октября 2024, ПАИ

В честь Дня гражданской обороны в регионах под руководством МЧС России при участии федеральных органов исполнительной власти проходила штабная тренировка по гражданской обороне. За два дня тренировки в Псковской области в практических занятиях, в том числе в учебно-консультационных пунктах, приняли участие 1 650 человек. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

В мероприятиях по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также по эвакуации населения участвовали 452 человека и 53 единицы техники.