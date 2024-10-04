Четырёхстороннее соглашение о сотрудничестве в развитии массового и детско-юношеского спорта подписали в Псковской области

19:13, 04 октября 2024, ПАИ

Четырёхстороннее соглашение о сотрудничестве подписали комитет по образованию и комитет по спорту Псковской области, региональный филиал центра военно-спортивной подготовки «Воин» и региональное отделение Российского союза боевых искусств сегодня, 4 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Врио председателя комитета по спорту Галина Овсова подчеркнула, что сотрудничество в области спорта и военно-патриотического воспитания уже давно ведётся, но соглашение позволяет сделать его официальным.

«Мы будем стараться организовывать совместные мероприятия и вовлекать в них молодёжь и организации», – заявила Галина Овсова.

Соглашение направлено на развитие физической культуры и спорта в регионе, на повышение квалификации тренеров и преподавателей, а также на воспитание патриотизма у молодого поколения.