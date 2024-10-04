Медиашкола для администраторов молодёжных пабликов будет работать в Псковской области в ноябре

21:00, 04 октября 2024, ПАИ

Медиашкола для администраторов молодёжных пабликов будет работать на площадке Псковского государственного университета с 5 по 9 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

На протяжении пяти дней участники будут учиться писать тексты для сайтов и соцсетей, снимать видео, монтировать и фотографировать, создавать графику, работать с нейросетями, настраивать таргет и многому другому. Выпускники получат удостоверения государственного образца о повышении квалификации.

Проживание для иногородних – за счёт организаторов.

Участниками смогу стать те, кто работает в бюджетном учреждении Псковской области и являетесь автором сообществ в соцсетях, которые ориентированы на молодёжь. Подать заявку можно до 25 октября. По результатам отбора на обучение будет приглашено 75 специалистов.

Проект реализуется ПсковГУ совместно с комитетом по молодёжной политике Псковской области.

Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи.