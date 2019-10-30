284 тысячи рублей украл лжебанкир с карты псковички

10:57, 01 ноября 2019, ПАИ

В Пскове 46-летняя местная жительница лишилась 284 тысяч рублей из-за доверчивости, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщине позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он под предлогом предотвращения несанкционированной попытки досрочного закрытия вклада украл у псковички 284 тысячи рублей.

Ещё один факт дистанционного мошенничества был зарегистрирован в Стругокрасненском районе. Здесь также лжебанкир под предлогом приостановки транзакции денег сумел снять с карты 28-летнего местного жителя 49 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведутся расследования.