0
11:19
Конкурс на право продажи новогодних елок объявлен в Пскове
11:04
Псковичи пишут этнографический диктант
10:34
«Трудовая книжка»: Как всё устроено в работе психолога Детской деревни-SOS
09:40
В ноябре начнётся реставрация пещер Псково-Печерского монастыря
21:12
Занятия с психологами проходят в рамках проекта «Учись, студент!» псковского детского фонда
18:22
Как не купить поддельное масло: ПАИ-live с Дмитрием Ширяевым
17:53
Великолукский детский хирург претендует на премию «Народное признание – 2019»
Еще новости
Общество

Курсантов псковского филиала академии ФСИН наградили в преддверии Дня народного единства

1 ноября на плацу Псковского филиала академии ФСИН России сотрудники и курсанты принимали поздравления с Днём народного единства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Перед собравшимися выступили начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин и ветеран образовательной организации Иван Волчков. Они отметили, что День народного единства напоминает каждому, что при всех отличиях жители России – один народ и в единстве, сплоченности заключается сила государства.

За активное участие в общественной жизни Псковской области и образовательного учреждения ряд курсантов наградили ведомственными наградами.

В рамках празднования Дня народного единства в Псковской области пройдут порядка 300 мероприятий. С предварительной программой праздничных мероприятий в регионе можно ознакомиться здесь>>>

Официальный хештег Дня народного единства: #мыедины

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Конкурс на право продажи новогодних елок объявлен в Пскове
01 ноября 2019
Конкурс на право продажи новогодних елок объявлен в Пскове
Псковичи пишут этнографический диктант
01 ноября 2019
Псковичи пишут этнографический диктант
В ноябре начнётся реставрация пещер Псково-Печерского монастыря
01 ноября 2019
В ноябре начнётся реставрация пещер Псково-Печерского монастыря
Занятия с психологами проходят в рамках проекта «Учись, студент!» псковского детского фонда
31 октября 2019
Занятия с психологами проходят в рамках проекта «Учись, студент!» псковского детского фонда
Как не купить поддельное масло: ПАИ-live с Дмитрием Ширяевым
31 октября 2019
Как не купить поддельное масло: ПАИ-live с Дмитрием Ширяевым
Великолукский детский хирург претендует на премию «Народное признание – 2019»
31 октября 2019
Великолукский детский хирург претендует на премию «Народное признание – 2019»
Псковские депутаты поддержали инициативу по снижению административной нагрузки на учителей
31 октября 2019
Псковские депутаты поддержали инициативу по снижению административной нагрузки на учителей
Размер взноса на капремонт на 2020 год утверждён в Псковской области
31 октября 2019
Размер взноса на капремонт на 2020 год утверждён в Псковской области 1

Идет загрузка...