Курсантов псковского филиала академии ФСИН наградили в преддверии Дня народного единства

11:28, 01 ноября 2019, ПАИ

1 ноября на плацу Псковского филиала академии ФСИН России сотрудники и курсанты принимали поздравления с Днём народного единства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Перед собравшимися выступили начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин и ветеран образовательной организации Иван Волчков. Они отметили, что День народного единства напоминает каждому, что при всех отличиях жители России – один народ и в единстве, сплоченности заключается сила государства.

За активное участие в общественной жизни Псковской области и образовательного учреждения ряд курсантов наградили ведомственными наградами.

В рамках празднования Дня народного единства в Псковской области пройдут порядка 300 мероприятий. С предварительной программой праздничных мероприятий в регионе можно ознакомиться здесь>>>

Официальный хештег Дня народного единства: #мыедины