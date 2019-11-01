Курсантов псковского филиала академии ФСИН наградили в преддверии Дня народного единства
1 ноября на плацу Псковского филиала академии ФСИН России сотрудники и курсанты принимали поздравления с Днём народного единства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.
Перед собравшимися выступили начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин и ветеран образовательной организации Иван Волчков. Они отметили, что День народного единства напоминает каждому, что при всех отличиях жители России – один народ и в единстве, сплоченности заключается сила государства.
За активное участие в общественной жизни Псковской области и образовательного учреждения ряд курсантов наградили ведомственными наградами.
В рамках празднования Дня народного единства в Псковской области пройдут порядка 300 мероприятий. С предварительной программой праздничных мероприятий в регионе можно ознакомиться здесь>>>
Официальный хештег Дня народного единства: #мыедины