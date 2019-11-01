Конкурс на право продажи новогодних елок объявлен в Пскове

11:19, 01 ноября 2019, ПАИ

Администрация Пскова объявила приём заявок на предоставление права на размещение нестационарных торговых точек по продаже новогодних елок. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер города Александр Братчиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Заявки принимаются по 10 декабря как от юридических лиц, так и от индивидуальных предпринимателей по улице Ленина, 3, кабинет №7.

Итоги конкурса будут подведены 17 декабря в здании администрации Пскова на улице Некрасова, 22. После этого победители конкурса смогут заключить договоры на право размещения нестационарных торговых точек с елками в Пскове и получить их до 24 декабря.

Елочные базары будут работать с 25 по 31 декабря. Поадресный перечень торговых точек в разных районах города уже определен, всего их 22.