Весит как школьник: гигантский кабачок вырастила жительница Псковской области

18:40, 05 октября 2026, ПАИ

Жительница Плюсского округа Юлия Богданова вырастила кабачок-гигант, пишет районная газета «Плюсский край».



Фото: Юлия Богданова



Фото: Юлия Богданова



Фото: Юлия Богданова





Вес овоща составил целых 46 килограммов.

«Юлия уже известна в наших краях как мастер невиданного урожая, но этот плод - настоящий тяжеловес и абсолютная звезда огородного сезона. Весит как школьник! Представляете, сколько банок кабачковой икры или оладий можно из него сделать?» - подписали фото в районной газете.

Напомним, в прошлом году Юлия Богданова также вырастила гигантский кабачок. Тогда вес овоща составил 25 килограммов.

Кроме того, в этом году ученица из Псковского района Любовь Рубцова вырастила кабачок сорта «Марроу» весом 38 килограммов 100 граммов.