В MAX стала доступна таргетированная реклама в каналах

18:57, 05 октября 2026, ПАИ

Предпринимателям и авторам контента стало доступно продвижение в национальном мессенджере MAX. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе платформы VK.

Разместить таргетированную рекламу в каналах можно через кабинет VK Рекламы. Позже к тестированию функциональности смогут присоединиться другие российские рекламные платформы.

Продвижение доступно в каналах MAX с аудиторией от тысячи подписчиков. Рекламные объявления размещаются после основного контента и могут вести как на рекламируемые каналы в MAX и посты в них, так и на внешние сайты. Рекламодателям доступны два формата объявлений: текстовый и визуально-текстовый.

Для запуска рекламной кампании необходимо зайти в рекламный кабинет VK Рекламы, выбрать объект продвижения «Каналы» и добавить ссылку на свой канал, настроить таргетинг по географии, демографии и другим аудиторным характеристикам, добавить объявление в MAX.

В основе рекламной технологии лежит Discovery-платформа, единое решение VK для рекомендательных систем, поиска и рекламы. Технология помогает точнее подбирать аудиторию и показывать пользователям релевантные рекламные предложения.

Генеральный директор MAX Фарит Хуснояров отметил: «Запуск рекламного инвентаря дает возможность предпринимателям и авторам находить свою аудиторию, растить узнаваемость своих каналов и привлекать клиентов. А пользователям – получать релевантные их интересам рекомендации и актуальные предложения в удобной и привычной среде». По его словам, на этапе тестирования рекламодателям доступно продвижение в более чем 1,5 тыс. каналов мессенджера, их количество будет увеличиваться.