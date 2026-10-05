Псковским педагогам вручили государственные награды

19:18, 05 октября 2026, ПАИ

Международный День учителя отметили в Псковском городском культурном центре, сообщили ПАИ в администрации города.



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова











Восемь учителей получили знаки отличия Министерства просвещения России «Отличник просвещения». Награды вручил временно исполняющий полномочия главы города Пскова Станислав Стармолотов. Вместе с ним педагогов поздравили министр образования Псковской области Александр Сорокин, и. о. заместителя главы администрации города Пскова Геннадий Иойлев, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

«Профессия учителя – это не просто работа, а важная миссия: каждый день педагоги бережно открывают детям мир знаний, помогают найти свой путь и поверить в себя. В них удивительным образом соединяются мудрость, терпение и искренняя забота – именно поэтому их труд по-настоящему бесценен», – подчеркнули в администрации.

Также всех педагогов поздравили с профессиональным праздником и поблагодарили за неустанный труд.