Псковичи помогли потушить пожар в эстонской волости Алатагузе

21:12, 01 ноября 2019, ПАИ

Сотрудники спасательного департамента Псковской области приняли участие в совместном проекте программы приграничного сотрудничества Local Fire. Представители четырех муниципалитетов из Псковской области не только наблюдали как эстонские добровольческие спасательные команды тушили бесхозное здание в центре деревни Тудулинна в последний день октября, но и принимали активное участие в процессе локализации огня, пишет Sputnik Эстония.

Как сообщил руководитель проекта с эстонской стороны, член управы волости Алатагузе Таави Вогт, участвовать в проекте предлагали и другим причудтским самоуправлениям, но не у всех в бюджете были предусмотрены средства для самофинансирования.

Кроме основных участников в проекте задействованы более 20 ассоциированных партнеров. Это эстонские и российские добровольные спасательные дружины, Ассоциация сельских поселений Псковской области.

Святослав Колинко - координатор проекта с российской стороны, фото © Sputnik / Елена Вальме

Заместитель главы администрации Псковского района и координатор проекта с российской стороны Святослав Колинко рассказал Sputnik Эстония, что кроме «мягких» мероприятий, таких как как двухдневное посещение Эстонии для изучения техники, совместного учения по тушению пожара, в проекте предусмотрены и инвестиционные мероприятия.

Для российской стороны они заключаются в приобретении нового оборудование для добровольных пожарных дружин, в строительстве ангара для пожарных машин в Псковском районе на островах.

На двух густонаселенных островах в Псковском озере есть проблема с пожаротушением из-за плотности застройки. Эти помпы и будут приобретены для установки на островах.

Предусмотрено россиянами в рамках осуществления проекта также строительство и реконструкция более 40 пожарных водоемов в четырех районах Псковской области.

«Конечно, увиденное поражает. У нас пока нет пожарных машин для добровольных спасательных дружин . В дальнейшем будем находить ресурсы для того, что бы снабдить их техникой и оборудованием. Эстонский опыт, когда добровольцы готовы бесплатно помогать государственным службам, достоин того, что бы его перенять», — поделился своими впечатлениями от двухдневного пребывания в Эстонии Святослав Колинко.

Проект Local Fire, объединивший четыре района Псковской области и три волости Причудья, финансируется из программы приграничного сотрудничества 2014-2020 годов. Партнером со стороны Эстонии являются волости Алатагузе, Ийзаку и Мяэтагузе.