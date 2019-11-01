Представители национальных диаспор Псковской области примут участие в подготовке празднования 75-летия Победы

21:53, 01 ноября 2019, ПАИ

В преддверии Дня народного единства, 1 ноября, представители администрации Псковской области по поручению губернатора Михаила Ведерникова провели рабочую встречу с членами общественных объединений, входящие в Совет по межнациональным и межрелигиозным отношениям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Встреча началась с церемонии награждения. За заслуги в области реализации государственной национальной политики представители общественных объединений получили Благодарственные письма администрации Псковской области за подписью главы региона.

фото пресс-службы администрации Псковской области

В ходе беседы участники обсудили различные аспекты реализации национальной политики в Псковской области, грантовых проектов в сфере межнациональных отношений, поделились опытом своей работы, а также поделились планами на будущее.

Одним из центральных вопросов стало обсуждение координации действий по подготовке праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне на территории Псковской области. Представители администрации региона отметили, что реализуется план мероприятий по подготовке к памятной дате, а также заострили внимание, что к Дню Победы необходимо сплотить силы в приведении в порядок воинских захоронений, оказании адресной помощи ветеранам и детям войны. Представители общественных объединений выразили готовность активно подключиться к этой работе.

фото пресс-службы администрации Псковской области

По итогам встречи власти региона поблагодарили общественников за конструктивный диалог и выразили уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.

Напомним, на территории Псковской области по данным Всероссийской переписи населения 2010 года проживают представители 130 национальностей, при этом русские составляют 95% от общего числа проживающих.

фото пресс-службы администрации Псковской области

С 2010 года ведется работа по выстраиванию взаимодействия органов исполнительной власти с общественными организациями, действующими на территории Псковской области, в целях координации действий по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, патриотическому воспитания населения, сохранению культурных традиций.