Экстренное предупреждение: густой туман накроет Псковскую область
Туман с видимостью 500 метров и менее ожидается местами по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России по региону.
Преимущественно он накроет северные и восточные районы во второй половине ночи и утром 8 октября. «Будьте внимательны и осторожны, телефон экстренных служб – 112», – призвали псковичей.
Ранее сообщалось, что завтра, 8 октября, воздух в Псковской области прогреется до 17 градусов.
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