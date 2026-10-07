Экстренное предупреждение: густой туман накроет Псковскую область

15:48, 07 октября 2026, ПАИ

Туман с видимостью 500 метров и менее ожидается местами по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России по региону.

Преимущественно он накроет северные и восточные районы во второй половине ночи и утром 8 октября. «Будьте внимательны и осторожны, телефон экстренных служб – 112», – призвали псковичей.

Ранее сообщалось, что завтра, 8 октября, воздух в Псковской области прогреется до 17 градусов.