Член избиркома Псковской области передал бойцам СВО мотоцикл из личной коллекции
Член избирательной комиссии Псковской области Виктор Асадчий передал для участников специальной военной операции военный мотоцикл из своей личной коллекции. Об этом ПАИ сообщили в облизбиркоме.
Особенность техники – два ведущих задних колеса. Такая конструкция упрощает маневрирование в сложных условиях и повышает мобильность и управляемость машины.
В ближайшее время мотоцикл при содействии Народного фронта Псковской области доставят непосредственно в зону проведения специальной военной операции, где его будут использовать участники боевых действий.
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