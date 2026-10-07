Член избиркома Псковской области передал бойцам СВО мотоцикл из личной коллекции

16:00, 07 октября 2026, ПАИ

Член избирательной комиссии Псковской области Виктор Асадчий передал для участников специальной военной операции военный мотоцикл из своей личной коллекции. Об этом ПАИ сообщили в облизбиркоме.

Особенность техники – два ведущих задних колеса. Такая конструкция упрощает маневрирование в сложных условиях и повышает мобильность и управляемость машины.

В ближайшее время мотоцикл при содействии Народного фронта Псковской области доставят непосредственно в зону проведения специальной военной операции, где его будут использовать участники боевых действий.