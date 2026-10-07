Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Член избиркома Псковской области передал бойцам СВО мотоцикл из личной коллекции

Член избирательной комиссии Псковской области Виктор Асадчий передал для участников специальной военной операции военный мотоцикл из своей личной коллекции. Об этом ПАИ сообщили в облизбиркоме.

Фото: избирательная комиссия Псковской области

Особенность техники – два ведущих задних колеса. Такая конструкция упрощает маневрирование в сложных условиях и повышает мобильность и управляемость машины.

В ближайшее время мотоцикл при содействии Народного фронта Псковской области доставят непосредственно в зону проведения специальной военной операции, где его будут использовать участники боевых действий.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

07 октября 2026

Профтур на производство электродвигателей прошел для псковских школьников
07 октября 2026

Палкинский округ первым в регионе получил паспорт готовности к отопительному сезону
07 октября 2026

В Псковском горводоканале назвали процент износа сетей водоснабжения и водоотведения
07 октября 2026

В Псковской области сотрудники ОМОН обезвредили мину времён ВОВ
07 октября 2026

В Пскове в следующем году переложат почти два километра коллектора на улице Западной
07 октября 2026

Режим беспилотной опасности отменён в Псковской области
07 октября 2026

Михаил Ведерников поздравил Владимира Путина от имени псковичей
07 октября 2026

От Максима Горького до Лисьих Горок: Псковский горводоканал отчитался о ремонте сетей

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...