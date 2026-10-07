Жительница Печорского района получила четыре месяца колонии за неуплату алиментов

13:37, 07 октября 2026, ПАИ

Печорский районный суд вынес приговор женщине, обвиняемой по части 1 статьи 157 УК РФ. Речь идёт о неоднократной неуплате родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В ходе судебного следствия установили, что подсудимая – мать двоих детей, на содержание которых обязана платить алименты.

Ранее за неуплату её уже привлекали к административной ответственности и назначили обязательные работы. Однако выплаты женщина не возобновила и продолжила уклоняться от содержания детей. Это и стало основанием для уголовного преследования.

Как отметили в пресс-службе, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, но должных выводов не сделала и на путь исправления не встала. Суд назначил ей четыре месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Осуждённую взяли под стражу в зале суда.