Подготовку к ремонту улицы Труда начали в Палкино

14:18, 07 октября 2026, ПАИ

Временно исполняющая полномочия главы Палкинского округа Анна Николаева провела рабочую встречу с заместителями главы округа, руководителями территориальных отделов и подведомственных учреждений. Главной темой встречи стало обсуждение текущей ситуации и планов на ближайшую перспективу. Об этом сообщили в районной газете «Льновод».

Одним из ключевых вопросов, озвученных на совещании, стал старт работ по благоустройству. Уже размещён аукцион на ремонт автомобильной дороги на улице Труда в Палкино. Работы запланированы до конца 2026 года.

Как отметила Анна Николаева, возможность запланировать этот ремонт появилась благодаря поддержке правительства Псковской области и министерства транспорта и дорожного хозяйства региона. Из областного бюджета выделено около 11 миллионов рублей.

Ремонт этой дороги – долгожданное событие для местных жителей, которые неоднократно обращались с просьбами о приведении улицы в порядок. Во время последнего визита губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично посетил улицу Труда и принял решение об оказании областной поддержки для ремонта дороги.