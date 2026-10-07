Подготовку к ремонту улицы Труда начали в Палкино
Временно исполняющая полномочия главы Палкинского округа Анна Николаева провела рабочую встречу с заместителями главы округа, руководителями территориальных отделов и подведомственных учреждений. Главной темой встречи стало обсуждение текущей ситуации и планов на ближайшую перспективу. Об этом сообщили в районной газете «Льновод».
Одним из ключевых вопросов, озвученных на совещании, стал старт работ по благоустройству. Уже размещён аукцион на ремонт автомобильной дороги на улице Труда в Палкино. Работы запланированы до конца 2026 года.
Как отметила Анна Николаева, возможность запланировать этот ремонт появилась благодаря поддержке правительства Псковской области и министерства транспорта и дорожного хозяйства региона. Из областного бюджета выделено около 11 миллионов рублей.
Ремонт этой дороги – долгожданное событие для местных жителей, которые неоднократно обращались с просьбами о приведении улицы в порядок. Во время последнего визита губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично посетил улицу Труда и принял решение об оказании областной поддержки для ремонта дороги.
В Псковском горводоканале назвали процент износа сетей водоснабжения и водоотведения
В Пскове в следующем году переложат почти два километра коллектора на улице Западной