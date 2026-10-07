Зоопсихолог назвала главные критерии выбора корма для кошек

15:38, 07 октября 2026, ПАИ

Для кошек лучше выбирать корм с низким содержанием злаков, заявила news.ru зоопсихолог Светлана Капустина. При этом оценивать в первую очередь стоит то, как питомец реагирует на еду.

По её словам, значение имеет и доля мясных ингредиентов: чем их больше, тем лучше. Корм с обилием злаков и искусственных добавок полезным не назовёшь. Но решающий критерий – состояние животного: если кошка ест с удовольствием, вес в норме и со стулом нет проблем, значит, корм ей подходит, пояснила Капустина.

Полностью застраховаться от вредных веществ в корме вряд ли получится, отметила зоопсихолог. Она посоветовала брать продукт премиум-класса или класса холистик – это снижает риск навредить кошке.

Что именно выбрать, зависит от возраста и здоровья животного: котятам нужно больше белка и кальция, пожилым – меньше калорий. На упаковке обычно указана возрастная группа, а также особенности – для стерилизованных кошек, для животных с чувствительным пищеварением и другие, резюмировала Капустина.