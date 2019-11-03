Псковичей предупреждают об опасности суррогатного алкоголя

12:17, 03 ноября 2019, ПАИ

Псковичам рекомендуют быть внимательными при покупке алкоголя в связи с наличием контрафактной спиртной продукции в малых торговых точках. О том, как распознать суррогатный алкоголь, смотрите в ролике Псковского агентства информации.

Начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников отмечал, что в регионе стало выявляться больше контрафактного алкоголя. Так, за 9 месяцев было изъято 36 тонн такого спиртного.

Всего в этом году псковские полицейские установили более 800 нарушений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. Например, только у одного из бизнесменов в Пскове полицейские с июля по октябрь выявили 20 фактов торговли спиртным без лицензии. Из нескольких торговых точек предпринимателя они изъяли 1148 литров водки, 912 литров вина и винных напитков, 523 литра пива, 412 литров спиртосодержащей жидкости, а также 64 литра коньяка.

С 8 ноября спиртное в магазинах Псковской области будут продавать с 10:00 до 22:00. Соответствующие изменения в постановление администрации региона о дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции внёс 23 октября губернатор Михаил Ведерников.

Также в Псковской области разрабатывают программу по продвижению здорового образа жизни и здорового питания.